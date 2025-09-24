Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 50χρονος

Σε βάρος του 50χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 50χρονος
Ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται, σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Ανάληψης.

Ο άνδρας ομολόγησε ότι προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδελφή του, τοποθετώντας πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της. Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι ο θάνατος επήλθε γρήγορα, ενώ η παθούσα προσπάθησε να αντισταθεί.

Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στους αστυνομικούς πως «θόλωσε», όταν η αδελφή του, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της 59χρονης, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού, η γυναίκα είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της, όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος -όπως ομολόγησε- έπνιξε την 59χρονη με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την Άμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

