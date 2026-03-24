Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε πρώην Αρχιμανδρίτης για απάτη 1,3 εκ. ευρώ

Σε ποινή φυλάκισης κααδικάστηκε ένας πρώην Αρχιμανδρίτης που κατηγορείται για απάτη σε βάρος πιστών.

Ο πρώην Αρχιμανδρίτης ήταν σε προβεβλημένο Ιερό Ναό της Θεσσαλονίκης και κατάφερε με την παράνομη δράση τους και εξαπατώντας τους πιστούς να αποσπάσει συνολικά 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο κατηγορούμενος έλεγε στους πιστούς ότι θα γινόταν ο επόμενος Μητροπολίτης προκιεμένου να αποσπάσει χρήματα από τα θύματά του λέγοντάς τους ότι θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρησης.

Ο πρώην Αρχιμανδρίτης ανέβηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου μαζί με δύο συνεργούς του και σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 ετών και προστίμου χρηματικού ύψους 20.000 ευρώ.

Τα θύματα που βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος προκειμένου να αποσπάσει χρήματα τους παρουσίαζε έγγραφα με σφραγίδες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και της Μητρόπολης Αθηνών προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

