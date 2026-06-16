Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο

Snapshot Ο 63χρονος καθηγητής κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν η ανήλικη ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κινητό του για να επικοινωνήσει με τους γονείς της.

Η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο με τη μεγαλύτερη αδελφή της και το συμβάν έγινε αντιληπτό από παρευρισκόμενους.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο 63χρονος εργάζεται ως καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά του 63χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε, δε, να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο 63χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6), όταν η ανήλικη, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου για να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη. Εκείνη τη στιγμή, η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ το περιστατικό φαίνεται πως έγινε αντιληπτό από παρευρισκόμενους.

Προανακριτικά ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία.

Πηγή: Αθηναϊκό. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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