Φανάρι: Επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας Κύπρου για τον πρώην Πάφου

Κατά την εξέταση του φακέλου του θέματος, διαπιστώθηκαν μεν παραλείψεις κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου



Ο Εσπερινός της Αγάπης στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επικύρωσε ομοφώνως τη συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου αναφορικά με τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό, ο οποίος είχε καταθέσει έκκλητο προσφυγή.

Ο μητροπολίτης πρώην Πάφου παρουσιάστηκε ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Σύνοδου, όπου του ετέθησαν ερωτήματα για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες.

Κατά την εξέταση του φακέλου του θέματος, διαπιστώθηκαν μεν παραλείψεις κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ως προς τις προβλέψεις του Καταστατικού Χάρτου, όμως όλα τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου έκριναν επί της ουσίας και επικύρωσαν ομοφώνως την συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου.

«Συνεστήθη εν τέλει εις τον μητροπολίτην πρώην Πάφου να υπακούση εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας αυτού και τούτο διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.



