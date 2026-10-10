Εντυπωσιακές εικόνες από την μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών σε Αυλώνα, Λιτόχωρο, Νάουσα

Snapshot Από 5 έως 10 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας».

Η εκπαίδευση περιελάμβανε παροχή Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρήση και αντιμετώπιση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ) και εξομοιωτές βολής.

Στόχος της μετεκπαίδευσης ήταν η εξάσκηση σε ρεαλιστικά σενάρια και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έφεδροι έλαβαν το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου». Snapshot powered by AI

Από 5 έως 10 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».