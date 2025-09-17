Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικολάου Λασιθίου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στις 05:34, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 26 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 20,6 χλμ.