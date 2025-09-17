Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικολάου Λασιθίου
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στις 05:34
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στις 05:34, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 26 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 20,6 χλμ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:38 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικολάου Λασιθίου
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου
03:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου
02:46 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Όλες οι αργίες για το νέο σχολικό έτος 2025 - 2026
01:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιορισμένες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στη Fed
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πιερία: Νεκρή 69χρονη από τη Σερβία στην Ολυμπιακή Ακτή
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»
11:17 ∙ ΕΘΝΙΚΑ