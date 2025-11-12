Παπαδόπουλος για σεισμό στην Κύπρο: Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμό η όχι

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στην Κύπρο

Παπαδόπουλος για σεισμό στην Κύπρο: Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμό η όχι
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κύπρο, με επίκεντρο της Πάφο.

Νωρίτερα το πρωί, είχε προηγηθεί ένας ακόμη σεισμός 5,2 Ρίχτερ, που έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε την νέα σεισμική δόνηση τονίζοντας ότι «δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι» και πως θα πρέπει «να παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας».

Δείτε την ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Και νέος σεισμός μεγέθους 5,3 στη ΝΔ Κύπρο. Η σεισμική δράση εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία τα οποία ελπίζουμε να συλλεγούν τις επόμενες ώρες ώστε να αξιολογήσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη σε ποιό στάδιο βρίσκεται η σεισμική δράση. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας».

