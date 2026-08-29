Σεισμός στο Άστρος Κυνουρίας προκάλεσε αναστάτωση
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 72,2 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας. Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 72,2 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.
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