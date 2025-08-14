Πάτρα: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

Στιγμιότυπο από τη μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα

Ο 25χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/08) για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο, Σάββατο.

Ο κατηγορούμενος για εμπρησμό οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. 'Ανδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το απόγευμα.

