Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

«Ποιος μου λέει ότι δεν θα μας σφάξει όταν κοιμόμαστε. Το δεύτερο παιδί μας σπουδάζει και είναι δακτυλοδεικτούμενο εξαιτίας του»

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»
Ο βίος είναι αβίωτος για μια οικογένεια στον Βόλο. Πατέρας μήνυσε τον γιό του, χρήστη ουσιών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του στις 12 Αυγούστου, για ληστείες.

Με την αποφυλάκισή του επισκεπτόταν το σπίτι της οικογένειας για να ζητά χρήματα και να κάνει μπάνιο. Χθες απείλησε να τους σκοτώσει όλους, αφού πρώτα επιτέθηκε στον αδελφό του, με τον πατέρα να καταθέτει σήμερα πως πρέπει να σώσει την οικογένεια του.

«Ποιος μου λέει ότι δεν θα μας σφάξει όταν κοιμόμαστε. Το δεύτερο παιδί μας σπουδάζει και είναι δακτυλοδεικτούμενο εξαιτίας του» ανέφερε ο πατέρας και κατέθεσε πως η σύζυγός του είναι θύμα ξυλοδαρμού από γιό τους ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε βρει το σπίτι γεμάτο αίματα και ένα κουζινομάχαιρο στην κατάψυξη.

“Ζω στον δρόμο τόσες μέρες και ζήτησα να κάνω ένα μπανιο. Τους το έχω πει πως εάν με ξαναστείλουν φυλακή θα αυτοκτονήσω” δήλωσε ο κατηγορούμενος με δάκρυα.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με ολική έκτιση, χωρίς δυνατότητα μετατροπής. Η έκτιση της ποινής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα υπό την αυστηρή προϋπόθεση να μην προσεγγίσει και να μην επικοινωνήσει ξανά με την οικογένειά του, ενώ ο πατέρας πλήρωσε την έφεση για να μην μπει ο γιός του φυλακή.

Πηγή: gegonota.news

