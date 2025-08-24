Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη: Στο προσκήνιο η παραβίαση του STOP και του ερυθρού σηματοδότη

Μετά το χθεσινό θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα μια 32χρονη έρχεται στο προσκήνιο η πιο συχνή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: η παραβίαση του STOP.

Η μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη εμβολίστηκε με σφοδρότητα από αυτοκίνητο που φέρεται να παραβίασε το STOP στην Αταλάντη σε μεγάλη διασταύρωση.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες το μπροστινό μέρος του οχήματος έχει διαλυθεί. Η μηχανή είναι πεσμένη στην άσφαλτο και παντού υπάρχουν συντρίμμια. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, δεν τα κατάφερε.

«Από ό,τι μου είπαν ο οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε το STOP και τη χτύπησε στα πλάγια. Προφανώς είχε ταχύτητα για να περάσει όλο αυτό το δρόμο. Έχει μεγάλο άνοιγμα εκεί ο δρόμος, είναι σαν αλάνα. Οδηγούσε από μικρή μηχανή. Πάντα με ασφάλεια, με το κράνος της. Και βέβαια ήξερε το δρόμο. Την είχε κάνει μια ώρα πριν αυτή τη διαδρομή. Ερχόταν στη θάλασσα να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί», δήλωσε ο σύζυγος της 32χρονης.

Καθημερινές παρανομίες – όπως παραβίαση STOP και ερυθρού σηματοδότη – που μπορούν να προκαλέσουν και θανατηφόρα τροχαία, μπήκαν στο στόχαστρο του νέου Kώδικα Oδικής Kυκλοφορίας. Για πρώτη φορά καθιερώνονται αυστηρότερες ποινές σε υποτροπές, δηλαδή σε επικίνδυνες επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.



Αν ο οδηγός αγνοήσει σήμανση STOP χωρίς να προκληθεί ατύχημα, το πρόστιμο είναι 350€ και η άδεια αφαιρείται για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση που από την παράβαση του STOP προκληθεί τροχαίο ατύχημα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 700€ και η άδεια αφαιρείται για 60 ημέρες.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 64 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στους 44.