Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός που ανασύρθηκε του από τη θάλασσα
Ο 71χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Σκάλα Παναγίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς Θάσου, 71χρονος λουόμενος από την Γερμανία, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες
00:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
23:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες
22:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;
20:31 ∙ LIFESTYLE
Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ