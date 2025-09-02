Κόρινθος: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

Θρίλερ με την υπόθεση θανάτου του 22χρονου στην Κόρινθο που εντοπίστηκε από τον αδελφό του με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους.

«Έξι η ώρα το πρωί με πήραν τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα και μου λέει έχουν μαχαιρώσει τον εγγονό σου», λέει στο Live News ο παππούς του θύματος.

Ο αδελφός του 22χρονου υποστηρίζει πως το θύμα δέχτηκε επίθεση και πως οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Συγγενής του 22χρονου δηλώνει πως το άτομο που τον βρήκε πρώτο ήταν η αδελφή του.

«Απ’ ό,τι ξέρω τον βρήκε η μικρή η Β…α, και το μαχαίρι δίπλα. Μέσα στο σπίτι. Μπορεί να άκουσε κάτι, δεν ξέρω. Η μαμά του πρέπει να δούλευε. Απ’ ό,τι έχω μάθει ο πατέρας του ήταν δρομολόγιο με το φορτηγό και η μάνα του δουλεύει σε ταβέρνα. Και δεν ήταν και παιδί που μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στον εαυτό του. 22 χρονών παιδί, ‘ένας λεβέντης δύο μέτρα δεν μου πάει το μυαλό, δεν μπορώ, δηλαδή με τι ψυχραιμία να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του; Δεν είχε τη δύναμη να καρφώσει το μαχαίρι στο λαιμό του, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί, ήταν κοινωνικός, ήταν…», αναφέρει.

Οι δυσκολίες στη ζωή του 22χρονου είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν όπως ανέφερε στο Mega συγγενής του, τραυματίστηκε σε τροχαίο.

Οι καταθέσεις στενών συγγενών του 22χρονου συνεχίζονται, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στην ιατροδικαστική του νεαρού εντοπίστηκαν δύο τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, ένα δεξιά και ένα αριστερά.

Επιπλέον εντοπίστηκε το μαχαίρι και θα εξεταστεί αν φέρει αποτυπώματα, τα οποία θα «δείξουν» ποιος έπιασε το μαχαίρι, ενώ έχει ζητηθεί διερεύνηση συνθηκών για τις επίμαχες ώρες του συμβάντος.

