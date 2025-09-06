Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Πώς θα παρατηρήσετε την θεαματική έκλειψη

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»
Λίγες ώρες απομένουν για την ώρα που η Πανσέληνος Σεπτεμβρίου, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Καλαμποκιού» θα λάμψει στον ουρανό και θα μετατραπεί σε εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» κατά την ολική σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα είναι ορατή και από τη χώρα μας και μάλιστα με γυμνό μάτι.

Η πανσέληνος του μήνα θα λάμψει στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά.

Ειδικότερα, την ώρα που θα ανατέλλει η Σελήνη, η έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Εκείνη την ώρα η σελήνη θα βρίσκεται ακόμη στη φάση της μερικής έκλειψης, δηλαδή μόνο ένα τμήμα της Σελήνης θα φαίνεται πιο σκοτεινό καθώς θα βρίσκεται εντός της σκιάς της Γης.

Γύρω στις 20:30, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα στον ουράνιο θόλο, θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη, και η Σελήνη θα μαυρίσει όλη καθώς βρίσκεται πλέον ολόκληρη εντός της σκιάς της γης.

Αν θέλετε να τη δείτε θα πρέπει να κοιτάξετε ανατολικά – νοτιανατολικά και σχετικά χαμηλά στον ουράνιο θόλο.

Η ολική έκλειψη θα έχει πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ η Σελήνη θα βγει από τη σκιάς της γης γύρω στις 21:50, οπότε και το αστρονομικό φαινόμενο της ολικής έκλειψης σελήνης θα έχει παρέλθει.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μερική έκλειψη θα συνεχίσει μέχρι τις 23:00 το βράδυ, ενώ μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Σελήνη θα εξακολουθεί να είναι σχετικά σκοτεινή, καθώς θα διέρχεται ακόμη από την παρασκιά της Γης.

Σε όλη τη διάρκεια της ολικής έκλειψης η Σελήνη θα είναι εμφανώς πιο σκοτεινή ενώ την ίδια ώρα θα αποκτά και μια κοκκινωπή απόχρωση και γι’ αυτό και αποκαλείται και «Ματωμένο Φεγγάρι» (Blood Moon).

Η Σελήνη θα βρεθεί σε φάση τρίτου τετάρτου στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου και σε φάση νέας σελήνης στις 21 Σεπτεμβρίου. Κατά τη φάση της νέας σελήνης δεν θα μπορούμε να τη δούμε, καθώς το ημισφαίριο το οποίο θα είναι στραμμένο προς τη Γη δε θα φωτίζεται από τον Ήλιο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μερική έκλειψη ηλίου, η οποία θα είναι ορατή από τη Νέα Ζηλανδία, την Ανταρκτική και κοντινές της περιοχές αλλά όχι από την Ελλάδα. Τέλος, η φάση του πρώτου τετάρτου θα παρατηρηθεί στις 30 του μηνός.

