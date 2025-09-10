Ρέθυμνο: Αλλοδαπή γυναίκα καταγγέλει επίθεση από ομάδα 15 ατόμων

Ένα σοβαρό σκηνικό εξελίχθηκε στην περιοχή του Τσεσμέ το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του DayNight, δέχθηκερατσιστική επίθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε φραστική επίθεση από μία ομάδα 15 ατόμων ενώ περνούσε από τον δρόμο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης