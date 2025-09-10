Ρέθυμνο: Αλλοδαπή γυναίκα καταγγέλει επίθεση από ομάδα 15 ατόμων
Μία γυναίκα με ξένη καταγωγή δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στην περιοχή του Τσεσμέ και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία
Ένα σοβαρό σκηνικό εξελίχθηκε στην περιοχή του Τσεσμέ το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του DayNight, δέχθηκερατσιστική επίθεση.
Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε φραστική επίθεση από μία ομάδα 15 ατόμων ενώ περνούσε από τον δρόμο.
