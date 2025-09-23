Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο», είπε

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθισε ο 32χρονος, συριακής καταγωγής, κατηγορούμενος για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου και είχαν ως θύματα τρεις γυναίκες.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς αναστολή.

Ο ίδιος, απολογούμενος, παραδέχθηκε τις πράξεις του αλλά υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει γιατί ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και δεν σκέφτομαι σωστά», ανέφερε στην έδρα.

– Πρόεδρος: Θυμάστε τα περιστατικά αυτά;

– Κατηγορούμενος: Δεν τα θυμάμαι. Έκανα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τον λόγο.

– Εισαγγελέας: Γιατί πλησιάσατε τα θύματα; Τι σκοπό είχατε;

– Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Νιώθω ξαφνικά μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το ελέγξω.

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία μίας 58χρονης, η οποία περιέγραψε πώς δέχθηκε την επίθεση: «Περπατούσα με την κόρη μου όταν ξαφνικά ένιωσα κάτι να με σταματάει. Με έπιασε από το μπράτσο, με αγκάλιασε σαν σε κεφαλοκλείδωμα και κόλλησε το σώμα του πάνω μου. Έφερε το πρόσωπό του στο δικό μου, ένιωθα την ανάσα του στο αυτί μου. Με ταρακουνούσε δεξιά κι αριστερά. Ήταν τρομακτικό. Και ύστερα έφυγε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Για τις επιθέσεις σε βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών μίλησαν οι γονείς τους.

Ο πατέρας της 14χρονης δήλωσε: «Η γυναίκα μου με ενημέρωσε και έσπευσα στην αστυνομία. Η κόρη μου περπατούσε στον δρόμο όταν εκείνος την άρπαξε, έβαλε τα χέρια του στο στήθος της, την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε κάτω και τη φίλησε με τη βία στο στόμα, φτύνοντάς την. Το παιδί άρχισε να φωνάζει και μια κοπέλα που ήταν κοντά έσπευσε να τον απομακρύνει».

Η μητέρα της 17χρονης περιέγραψε το δικό της περιστατικό: «Είδα τον δράστη να καταδιώκει την κόρη μου, που έτρεχε τρομοκρατημένη και φώναζε “φύγε”. Την κάλεσα να μπει στο σπίτι, αλλά εκείνος ξαναμπήκε, σήκωσε τη μπλούζα του, κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της. Το παιδί έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει απόσταση, αλλά ήταν έντονα φοβισμένο».

Διαβάστε επίσης