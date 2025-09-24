Reuters: Γηρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο και ανεπαρκής συντήρηση «ανάβουν» τις φωτιές στην Ελλάδα

Το γηρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο και την ανεπαρκή συντήρησή του, υποδεικνύει ως την κύρια αιτία για τις φωτιές στην Ελλάδα, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι παραμελημένες υποδομές του ελληνικού δικτύου ηλεκτροδότησης τροφοδοτούν την καταστροφική δύναμη των πυρκαγιών, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ που βασίζεται σε πηγές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε ειδικούς.

«Όταν οι πυροσβέστες ερεύνησαν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς κοντά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον Αύγουστο, βρήκαν έναν γνώριμο "ένοχο": ένα χαλαρό καλώδιο ρεύματος, από το οποίο οι σπίθες μεταφέρθηκαν από τον άνεμο σε ξερά χόρτα, προκαλώντας την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς», αναφέρει το Reuters και εξηγεί πως σύμφωνα με πόρισμα της Πυροσβεστικής, το καλώδιο κοντά στην Κερατέα έφερε σημάδια οξείδωσης και κακής συντήρησης. Μέσα σε λίγες ώρες, η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή ενός ανθρώπου και είχε κάψει 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης δίπλα σε τουριστικές παραλίες νότια της Αθήνας.

«Ήταν αστραπιαίο», λέει ο κάτοικος Μανώλης Παλαιολούγκας στο Reuters, δείχνοντας προς τη μαυρισμένη γη έξω από την πόλη όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Το προβληματικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυριότερη αιτία μεγάλων πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Πυροσβεστικής, το προβληματικό δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν η κυριότερη αιτία μεγάλων πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι, ξεπερνώντας ακόμη και την εμπρηστική δραστηριότητα και την αμέλεια. Από τις 41 μεγάλες φωτιές που διερευνήθηκαν, οι 15 φαίνεται να ξεκίνησαν από το ηλεκτρικό δίκτυο, καίγοντας 51.000 στρέμματα, μεταδίδει το Reuters.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι και έρχονται μετά από χρόνια υποεπενδύσεων στο δίκτυο λόγω της οικονομικής κρίσης 2009-2018. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, που κάνει τα καλοκαίρια θερμότερα και ξηρότερα, ο κίνδυνος είναι εκρηκτικός – με το Δημόσιο να μετρά δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ στο ρεπορτάζ

Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ, υπερασπίζεται το έργο του, επισημαίνοντας στο Reuters ότι οι δαπάνες συντήρησης αυξήθηκαν από 122 εκατ. ευρώ το 2019 σε 165 εκατ. ευρώ το 2024. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν αποψιλώσεις, κλαδέματα και επιθεωρήσεις ασφαλείας, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην υπόγεια καλωδίωση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Από το 2012, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει καταδικαστεί μόλις σε τρεις περιπτώσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, σε σύνολο περίπου 122.000 περιστατικών. Για την πυρκαγιά της Κερατέας, ο οργανισμός αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με το δίκτυό του, τονίζοντας ότι είχε γίνει συντήρηση τον Μάιο και ότι ο χώρος γύρω από τον στύλο είχε καθαριστεί σύμφωνα με τον νόμο.

Η κυβέρνηση αποδίδει το πρόβλημα στη δεκαετία υποεπενδύσεων λόγω κρίσης. «Αυτό άφησε ένα τεράστιο κενό που πρέπει τώρα να καλύψουμε», δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Οι τοπικές αρχές, ωστόσο, χάνουν την υπομονή τους. Ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου, που είδε τις παραλιακές του περιοχές να πλήττονται από τις φωτιές του Αυγούστου, ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ για αμέλεια. «Ζούμε το ίδιο έργο κάθε χρόνο. Έχουμε φτάσει στα όριά μας», τόνισε.

Ένα γερασμένο δίκτυο σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Η πρόκληση εκσυγχρονισμού του δικτύου είναι τεράστια. Πολλοί από τους 4,5 εκατ. στύλους της χώρας βρίσκονται μέσα σε δασικές περιοχές που σήμερα θεωρούνται «εστίες» πυρκαγιών. Στην Κερατέα, καλώδια κρέμονται τόσο χαμηλά που οι κάτοικοι αστειεύονται ότι μπορούν να τα χρησιμοποιούν ως απλώστρες.

Ο κ. Παλαϊολόγου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο υπογραμμίζει ότι τα καλώδια πρέπει να απομακρυνθούν από επικίνδυνες περιοχές ή να μπουν υπόγεια όπου είναι εφικτό. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργειας, σήμερα υπογειώνονται περίπου 1.800 χλμ. καλωδίων τον χρόνο – ρυθμός που σημαίνει ότι η πλήρης ολοκλήρωση του έργου μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες. «Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters.

