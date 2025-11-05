Πανσέληνος Νοεμβρίου: Φωτίζει το νυχτερινό ουρανό - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει τον ουρανό το βράδυ της Τετάρτης (5/11).

Πρόκειται για την τελευταία πανσέληνο του φθινοπώρου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ονομασία που της έδωσαν οι ιθαγενείς της Αμερικής. Αυτή η συγκεκριμένη Πανσέληνος αναμένεται να εμφανιστεί πιο λαμπερή και μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες του έτους.

Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - EUROKINISSI) Eurokinissi

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια υπερπανσέληνο, τη μεγαλύτερη που θα έχουμε δει τα τελευταία έξι χρόνια.

Η φετινή Πανσέληνος του Νοεμβρίου δεν ξεχωρίζει μόνο ως η μεγαλύτερη του 2025, αλλά και ως η πιο ογκώδης και φωτεινή από το 2019. Είναι η δεύτερη από τις τέσσερις διαδοχικές υπερπανσελήνους που θα ολοκληρώσουν το 2025 και θα εισαγάγουν το 2026.

Για περίπου 15 με 20 λεπτά, το φεγγάρι θα πάρει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση, καθώς το φως του θα διαπερνά τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

Η προέλευση της ονομασίας «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι παρατήρησαν ότι αυτή την περίοδο οι κάστορες χτίζουν τις φωλιές τους και αποθηκεύουν τροφή, προετοιμαζόμενοι για τον μακρύ χειμώνα.

Το φεγγάρι αυτό συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την πρόνοια και την ετοιμότητα. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θεωρούνταν επίσης στιγμή εσωτερικής ανανέωσης και ολοκλήρωσης κύκλων, μια υπενθύμιση πως, όπως η φύση ετοιμάζεται για τον χειμώνα, έτσι κι εμείς καλούμαστε να κάνουμε τον δικό μας απολογισμό.

