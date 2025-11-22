Λάρισα: Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών την Κυριακή - Σκέψεις για μπλόκο στην Εθνική Οδό
Αγρότες από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής
Πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου αγρότες από όλη τη χώρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.
Η σύσκεψη, την οποία οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι προγραμματισμένη για τις 12:00.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.
Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
