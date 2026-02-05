Βιολάντα: Εντοπίστηκε το σημείο διαρροής προπανίου πριν την έκρηξη - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Στο ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα κατέληξαν το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού και τα συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που πραγματοποιούν τις εκσκαφές στον χώρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η διαρροή εντοπίζεται στην ένωση σωλήνων, όπου –όπως μετέδωσε η ΕΡΤ– διαπιστώθηκε ρωγμή. Από το σημείο αυτό, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου και συσσωρεύτηκε στον χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού, η ενεργοποίηση της οποίας προκάλεσε σπινθήρα. Ο σπινθήρας, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση προπανίου, φέρεται να αποτέλεσε τον μηχανισμό που οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι τεχνικές παράμετροι του συμβάντος και να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης