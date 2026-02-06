Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (06/02).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Χαλάνδρι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως την Πινακοθήκη, στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Χαλάνδρι έως το Πεντάγωνο και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις άνω των 30' καταγράφονται στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην είσοδο της Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Τροχαίο ατύχημα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην είσοδο της Περιφ. Υμητού. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 6, 2026

Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών-Λαμίας

Φορτηγό ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες νωρίς το πρωί της Παρασκευής (06/02) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αυλώνα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με την Τροχαία.

