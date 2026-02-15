Ασπρόπυργος: Έλεγχος σε μάντρα μεταχειρισμένων για ρύπανση - Στο Αυτόφωρο η ιδιοκτήτρια

Έρευνα σε μάντρα μεταχειρισμένων οχημάτων στον Ασπρόπυργος πραγματοποίησαν το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο έλεγχος έγινε σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στον χώρο της επιχείρησης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου αριθμού αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν λιπαντικά έλαια στο έδαφος, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η παρουσία τους είχε ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο.

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, συνελήφθη η 43χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

