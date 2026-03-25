Ηράκλειο: Εισέβαλε σε διαμέρισμα και απειλούσε με μαχαίρι γυναίκες και ηλικιωμένο ζευγάρι

Οι αστυνομικοί εγκλώβισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε γειτονιά του Ηρακλείου, το πρωί της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, αλλοδαπός εισέβαλε σε διαμέρισμα κρατώντας ένα μαχαίρι και απειλώντας δύο γυναίκες, μέχρι που έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Οι γυναίκες κατάφεραν και βγήκαν από το σπίτι τους όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία ενώ ο δράστης, αιγυπτιακής καταγωγής, βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον συλλάβουν.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αιγύπτιος πριν εισβάλει στο σπίτι των δύο γυναικών είχε μπει σε διαμέρισμα ηλικιωμένων τους οποίους απειλούσε με το μαχαίρι.

