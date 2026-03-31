Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: «Έγινε τόξο και τους σκότωσε», λέει αυτόπτης μάρτυρας για τους δύο νεκρούς

Μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων και βουλκανιζατέρ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το τραγικό εργατικό δυστύχημα στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, που κόστισε τη ζωή σε δύο άνδρες.

Ο 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας ανακύκλωσης ελαστικών και ο 33χρονος υπάλληλος της εταιρίας είχαν μεταβεί στο πρατήριο της επαρχιακής οδού Άστρους - Λεωνιδίου, προκειμένου να φορτώσουν ελαστικά βαρέου τύπου.

Στις 14:35, όμως, και ενώ οι άνδρες βρίσκονταν στο όχημα, το ανυψωτικό μηχάνημα γερανού τύπου «παπαγαλάκι», που χρησιμοποιούσαν για τις εργασίες τους, ακούμπησε σε εναέρια καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ προκαλώντας στον 57χρονο και τον 33χρονο ηλεκτροπληξία.

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ήταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε τις αρμόδιες αρχές. Μιλώντας στην κάμερα του Star περιέγραψε πως οι άνδρες είχαν πάει στο βουλκανιζατέρ του για «να φορτώσουν τα λάστιχα». «Βρήκε πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ», ανέφερε για τον γερανό, «έγινε τόξο και τους σκότωσε και τους δύο», σημείωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, Τρύφωνας Διαμαντής, μιλώντας στο Newsbomb.gr τόνισε ότι η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το εργατικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι η κοινότητα της Νεστάνης θρηνεί για τον χαμό του 57χρονου, ο οποίος καταγόταν από εκεί, ενώ ο 33χρονος ήταν από την Τρίπολη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του Άστρους, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αυτήκοος μάρτυρας του δυστυχήματος, μίλησε στο Newsbomb.gr και ανέφερε ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. «Τα καλώδια έχουν μαυρίσει. Οι δύο άνδρες μπορεί να μην ακούμπησαν καν στα καλώδια. Είναι τόσο υψηλή η τάση που μπορεί να έπαθαν την ηλεκτροπληξία εξαιτίας της εγγύτητας», υπογράμμισε ο μάρτυρας.

Στις σορούς των δύο ανδρών θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

