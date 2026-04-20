Θεσσαλονίκη: Βγήκε ο ανάδοχος για το Παλατάκι - Προχωρά η αξιοποίησή του

Την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις στο θέμα του, επί σχεδόν δύο δεκαετίες, εγκαταλελειμμένου Κυβερνείου της Θεσσαλονίκης εκφράζει ο Σύλλογος «Φίλοι του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι)».

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει πως πληροφορήθηκε «ότι έγινε άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διάσωσης και αξιοποίησής του, κάτι για το οποίο ο Σύλλογος αγωνίζεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντας να το αναδείξει και να το κάνει ζήτημα και αίτημα όλης της πόλης».

Η θετική εξέλιξη, όπως επισημαίνεται, «αφορά στην ανάδειξη της εταιρείας που μέσω διαγωνισμού αναλαμβάνει τη μελέτη και αδειοδότηση του έργου. Πρόκειται για την εταιρεία "Σαμαράς και Συνεργάτες" με έδρα τη Θεσσαλονίκη». Ο Σύλλογος ευελπιστεί ότι όλη η διαδικασία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του Κυβερνείου και θα προσδιοριστούν οι χρήσεις αυτού του εμβληματικού κτιρίου που βρίσκεται στην ομορφότερη γωνιά του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, στο Καραμπουρνάκι, στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς.

Εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρός του, Νίκος Καρακώστας δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη και εξέφρασε τις ευχαριστίες του, τόσο προς τα μέλη του Συλλόγου που με την συμμετοχή και την επιμονή του και έξω από κομματικά και προσωπικά συμφέροντα, κατάφεραν να αναδείξουν το θέμα όσο και προς του τους φορείς και τα πολιτικά πρόσωπα που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Από την πλευρά του ο Γραμματέας του Συλλόγου, δημοσιογράφος Μπάμπης Γιαννακίδης, επισήμανε τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και τη δυναμική που ανέπτυξαν πρόσωπα και φορείς της πόλης, ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα του Συλλόγου για έναν αγώνα διάσωσης και μετατροπής του Κυβερνείου σε δημόσιο χώρο φιλοξενίας και παραγωγής πολιτισμού.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2024, στον χώρο του Κυβερνείου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράφηκε (μεταξύ Βουλής, ΕΤ.Α.Δ και Υπερταμείου), η μεταβίβαση του ακινήτου από την ΕΤ.Α.Δ. (Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου), στο Ίδρυμα της Βουλής. Στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ο δεύτερος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι όλα θα κινηθούν και θα ολοκληρωθούν με γρήγορους ρυθμούς λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες, ότι «το Υπερταμείο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και τρέχει τις διαδικασίες και ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων».

Το θέμα δημοσιοποίησε χθες με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος ο οποίος ανέφερε: «σήμερα υπάρχει ανάδοχος ο οποίος ξεκινά τη μελέτη και την αδειοδότηση ώστε σε λίγα χρόνια να αξιοποιηθεί αυτό το κόσμημα της πόλης το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει ένα μικρό Ζάππειο». Ο ίδιος σημείωσε ότι το 2019 ως βουλευτής είχε προσκαλέσει την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να επισκεφθεί το Κυβερνείο και της έθεσε το θέμα της αξιοποίησής του. Παράλληλα υπήρξε συστράτευση στην προσπάθεια πολλών θεσμικών φορέων της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών ενώ το καλοκαίρι του 2024 παρουσία του πρωθυπουργού έγινε η επίσημη υπογραφή της μεταβίβασης του κυβερνείου από την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου στο Ίδρυμα της Βουλής.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

