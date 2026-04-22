Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε»

Σε αντιφάσεις υπέπεσε στην απολογία του μάρτυρας για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Μάριου

  • Η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς και δεν έγινε γλέντι την ημέρα του θανάτου του 11χρονου Μάριου.
  • Ο δεύτερος μάρτυρας υπέπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με το αν κατοικεί ή απλά εργάζεται στην περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό.
  • Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι πριν το περιστατικό είχε βρει σφαίρες σε οικόπεδο της περιοχής και είχε καλέσει την αστυνομία.
  • Οι γονείς και οι συμμαθητές του Μάριου παρευρέθηκαν στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου με την παρουσία των υπόλοιπων μαρτύρων, που διατάχθηκε να προσαχθούν βίαια αν δεν εμφανιστούν.
Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις μαρτύρων για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου το 2017 στο Μενίδι.

Η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου από το βήμα του μάρτυρα υποστήριξε ότι εκείνη τη μέρα δεν άκουσε πυροβολισμούς, προκαλώντας την αντίδραση του ακροατηρίου της δίκης.

«Εμείς δεν πυροβολούμε. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος γιατί είχαν πεθάνει οι γονείς μου. Μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μας. Έχει και άλλα σπίτια δίπλα στο δικό μου και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», κατέθεσε μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου.

Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας: Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Αντιφάσεις από τον δεύτερο μάρτυρα

Σε αντιφάσεις υπέπεσε ο δεύτερος μάρτυρας καθώς αρχικά είχε ισχυριστεί ότι είναι κάτοικος της περιοχής και σήμερα ανέφερε ότι απλά εργαζόταν εκεί.

«Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Την ημέρα εκείνη δεν πρέπει να είχα πάει. Ακουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο», είπε ο μάρτυρας.

Συνήγορος: Μα λέτε στην κατάθεσή σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας: Όχι δεν μένω εκεί απλά εργάζομαι εκεί.

Ξαναβρέθηκαν σήμερα στο ακροατήριο οι γονείς του αδικοχαμένου Μάριου και οι μαθητές του, οι οποίοι ζητούν δικαιοσύνη.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου καθώς σήμερα δεν είχαν έρθει οι υπόλοιποι μάρτυρες από τον κατάλογο των μαρτύρων και το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή τους.

