Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς στα Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Επτά συλλήψεις

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στα Μέγαρα και Νέα Πέραμο με στό την πρόληψη και αντιμετώπισηβατικών συμπεριφορών.
  • Συνελήφθησαν επτά άτομα και σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως στέρηση άδειας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
  • Κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου, 82 φυσίγγια και αποξηλώθηκαν καλώδια 1.200 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
  • Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.
Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 24 Απριλίου σε οικισμούς των Μεγάρων και της Νέα Περάμου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έλλειψη παιδικών καθισμάτων και μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σε οικία, πιστόλι κρότου και 82 φυσίγγια, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.200 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

