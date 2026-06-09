Αποκάλυψη για την έντονη μυρωδιά στην Αττική στις 19 Μαΐου: Νέα μελέτη λύνει το γρίφο

Snapshot Η μυρωδιά που προκάλεσε αναστάτωση στην Αττική στις 19 Μαΐου πιθανότατα προέρχεται από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες που προστίθενται με μερκαπτάνες για ανίχνευση διαρροών.

Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, σχετιζόμενη με πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG).

Δεν ανιχνεύτηκαν άλλοι ρύποι από τους σταθμούς μέτρησης, ενώ αποκλείστηκε φυσική προέλευση ή φυσικό αέριο ως αιτία.

Το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά ή επικίνδυνα για τον άνθρωπο, όμως η μυρωδιά προκάλεσε ανησυχία στον πληθυσμό.

Ένα δεύτερο λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η προέλευση της οσμής από την Ψυττάλεια λόγω δυτικού ρεύματος, αλλά οι μαρτυρίες το απομακρύνουν. Snapshot powered by AI

Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας «δείχνουν» ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής που προκάλεσε ανησυχία κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου της Αττικής στις 19 Μαϊου, τα τελικά ευρήματα της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» για τη μελέτη του – πρόκειται μέχρι στιγμής για την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής –, το AtmoHUB έλαβε υπόψιν 164 αναφορές πολιτών, προερχόμενες από την Πολιτική Προστασία, κυρίως από τα Νότια Προάστια, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας και τις συνδύασε με δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Κέντρο, κάνοντας προσομοιώσεις υψηλής ανάλυσης και παρακολουθώντας «προς τα πίσω» το φαινόμενο, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο – τόσο χρονικά, όσο και γεωγραφικά.

«Πήραμε τις μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες, πήγαμε προς τα πίσω, για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας», λέει στα «ΝΕΑ» ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB.

«Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου - LPG», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι τις πρωινές ώρες της 19ης Μαΐου σημειώθηκε αναστάτωση στα Νότια Προάστια και το κέντρο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τον Αμοιρίδη, η ουσία που προκάλεσε την οσμή και τη μετέπειτα αναταραχή στην πρωτεύουσα είναι πιθανόν το προπάνιο ή το βουτάνιο. «Αυτά είναι άοσμες ουσίες, ωστόσο όταν οι εταιρείες θέλουν να εντοπίσουν μια πιθανή διαρροή προσθέτουν μερκαπτάνες, οι οποίες μυρίζουν» εξηγεί στα «ΝΕΑ», προσθέτοντας ότι αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο, επειδή οι διαθέσιμοι σταθμοί μέτρησης – μετρούν τους θεσμοθετημένους ρύπους – δεν ανίχνευσαν κάποια άλλη ουσία, ενώ παράλληλα αποκλείστηκε το σενάριο του φυσικού αερίου και της φυσικής προέλευσης της οσμής.

«Σε κάθε περίπτωση, το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο» ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής του AtmoHUB, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι κάτι που δημιούργησε ανησυχία στον πληθυσμό και πρέπει να το προσέξουμε».

Το AtmoHUB είναι ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα. Συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS.

Η άλλη εκδοχή

Όπως επισημαίνει ο Αμοιρίδης, υπάρχει και ένα δεύτερο – όχι τόσο πιθανό – σενάριο που προέκυψε από την έρευνά τους.

«Ερευνήσαμε και το σενάριο να ήρθε η οσμή από την Ψυττάλεια, επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη την ημέρα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για αυτό» λέει.

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