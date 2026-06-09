Θεσσαλονίκη: Νεκρή 76χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στο κέντρο της πόλης
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μία 76χρονη υπήκοος Γεργίας σκοτώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από παράσυρση από μηχανή.
- Το δυστύχημα συνέβη στις 09:40 στην οδό Κλαυδιανού, όταν η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει πεζή τον δρόμο.
- Ο οδηγός της μηχανής ήταν 22χρονος Έλληνας.
- Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θύμα μία 76χρονη υπήκοο Γεωργίας.
Όπως αναφέρει το voria.gr, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στις 09:40 στην οδό Κλαυδιανού όταν ένας 22χρονος Έλληνας με τη μηχανή του παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα τη στιγμή που εκείνη επιχείρησε να περάσει πεζή τον δρόμο.
Προανάκριση για τις συνθήκες των δυστυχημάτων διενεργει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 2.663 οι συλλήψεις μεταναστών το Μάιο από το Λιμενικό
15:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Αφαίρεσαν από αγρότη πέτρα στην κύστη βάρους 1,3 κιλών
19:39 ∙ WHAT THE FACT
10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι
12:57 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της πρωινής ενημερωτικής ζώνης
12:14 ∙ WHAT THE FACT