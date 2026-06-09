Θεσσαλονίκη: Νεκρή 76χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στο κέντρο της πόλης

Snapshot Μία 76χρονη υπήκοος Γεργίας σκοτώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από παράσυρση από μηχανή.

Το δυστύχημα συνέβη στις 09:40 στην οδό Κλαυδιανού, όταν η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει πεζή τον δρόμο.

Ο οδηγός της μηχανής ήταν 22χρονος Έλληνας.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θύμα μία 76χρονη υπήκοο Γεωργίας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στις 09:40 στην οδό Κλαυδιανού όταν ένας 22χρονος Έλληνας με τη μηχανή του παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα τη στιγμή που εκείνη επιχείρησε να περάσει πεζή τον δρόμο.

Προανάκριση για τις συνθήκες των δυστυχημάτων διενεργει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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