Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Snapshot Στα Κουδούνια Δράμας τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που δολοφόνησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 45χρονη αστυνομικός δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της, ενώ ο 16χρονος γιος τους βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Υπάρχει υποψία ότι ο δράστης επιχείρησε σεξουαλική επίθεση πριν τη δολοφονία, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε σημάδια πάλης.

Ο 50χρονος αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο σε απομονωμένο σημείο μετά τη δολοφονία της συζύγου του. Snapshot powered by AI

Στα Κουδούνια Δράμας τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού, ο οποίος τη Δευτέρα μαχαίρωσε και σκότωσε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον τόπο καταγωγής του, στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λάζαρου, υπό καταρρακτώδη βροχή.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε, νωρίτερα, στη Δράμα και η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού.

Καλυμμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι η σορός της 45χρονης, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και τα δύο παιδιά της 45χρονης, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους.

Παρόντες ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας. Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί βρέθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της.

Δολοφόνησε την Αντιγόνη με τον γιο του να παίζει στο διπλανό δωμάτιο στον υπολογιστή

Ακόμη πιο φρικιαστική διάσταση δίνει στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 40χρονης Αντιγόνης στη Δράμα η υποψία των Αρχών ότι η άτυχη αστυνομικός ενδεχομένως δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της προτού εκείνος αρχίσει να καρφώνει με μίσος το μαχαίρι σε διάφορα σημεία του κορμιού της, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» η αδικοχαμένη μητέρα δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη στο υπόγειο του σπιτιού της από τον 16χρονο γιο της, εντοπίστηκε ημίγυμνη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μέσα σε λίμνη αίματος.

Το παραπάνω στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές, που προσπαθούν να φωτίσουν κάθε σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης, καθώς συνηγορεί υπέρ της εκδοχής ότι ο αστυνομικός και αυτόχειρας, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του, αποπειράθηκε να βιάσει τη 45χρονη, με την οποία ήταν σε διάσταση το τελευταίο εξάμηνο, ύστερα από 20 χρόνια γάμου!

Στον αντίποδα, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος δεν φέρεται ότι διαπίστωσε τραύματα που να παραπέμπουν σε προηγηθείσα πάλη, κάτι που επίσης αξιολογούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η οικογενειακή τραγωδία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο γράφτηκε προχθές το απόγευμα. Ο φονιάς, άγνωστο πώς, «τρύπωσε» στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, όπου φέρεται ότι της επιτέθηκε, προτού τη μαχαιρώσει τουλάχιστον επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, όπως στον ώμο, στην πλάτη και στα πλευρά της (μία μαχαιριά, η θανατηφόρα, τρύπησε την καρδιά της!) με ένα μαχαίρι τουλάχιστον 10 εκατοστών.

Με τον γιο του στο διπλανό δωμάτιο!

Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο 16χρονος γιος του ζευγαριού αστυνομικών, ο οποίος φορούσε ακουστικά και έπαιζε στον υπολογιστή του, οπότε δεν άκουσε τις φωνές της μητέρας του ούτε τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της για βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, όταν έβγαλε τα ακουστικά και μπήκε στο υπόγειο του τρόμου, βρήκε τη μητέρα του να ψυχορραγεί και ειδοποίησε την Αμεση Δράση, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν τη βαριά τραυματισμένη γυναίκα.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη στα Επείγοντα για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αργότερα οι γιατροί του ίδιου νοσοκομείου κλήθηκαν να παραλάβουν και το άψυχο σώμα του δράστη της γυναικοκτονίας, που έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στην περιοχή του Κορύλοβου. Εκεί έστρεψε το υπηρεσιακό περίστροφό του στον εαυτό του και πυροβόλησε!

Μαρτυρίες θέλουν τον 50χρονο αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του το τελευταίο διάστημα, να μην είχε ξεπεράσει τον χωρισμό του από την επί σειρά ετών σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι είχε αναζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να συμφιλιωθεί με το τέλος της σχέσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία από την αστυνομικό, ούτε είχε ζητήσει βοήθεια με κάποιο τρόπο.

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