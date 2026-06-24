Βοιωτία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό - Δεν απείλησε σπίτια

Για την κατάσβεση κινητοποίηθηκαν ισχυρές δυνάμεις καθώς και 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

Ελένη Ευστρατίου

Βοιωτία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό - Δεν απείλησε σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας χωρίς να απειλήσει κατοικίες ή υποδομές.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 54 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
  • Υποστήριξη παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες από τους ΟΤΑ.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.00 χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της.

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