Hellenic Train: Παρατείνεται η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα–Καμίνια–Πάτρα

Snapshot Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα

Καμίνια

Πάτρα παρατείνεται να είναι ανασταλμένη έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Η αρχική αναστολή είχε προγραμματιστεί από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2026.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία που συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού.

Τα λεωφορεία εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα

Καμίνια

Πάτρα και συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια της γραμμής Πάτρα

Ρίο

Πάτρα.

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών με τηλεφωνικό αριθμό 14511. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια - Πάτρα, λόγω εργασιών στο δίκτυο, με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Υπενθυμίζεται πως η αναστολή της κυκλοφορίας είχε τεθεί αρχικά από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν ήδη δρομολογηθεί λεωφορεία, που συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού, και εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα - Καμίνια - Πάτρα και συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα - Ρίο - Πάτρα, και το αντίστροφο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.

Διαβάστε επίσης