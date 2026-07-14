Σε πορτοκαλί συναγερμό τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου - Κίνδυνος επιπέδου 3 στην Αττική

Snapshot Τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό με κίνδυνο πυρκαγιάς επιπέδου 4 λόγω ανέμων έως 8 Μποφόρ.

Η Αττική και άλλες περιοχές βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό με κίνδυνο πυρκαγιάς επιπέδου 3.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199. Snapshot powered by AI

Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα, Τρίτη 14/7, πολλά νησιά της χώρας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιάς.

Ειδικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπου θα πνέουν άνεμοι έως και 8 Μποφόρ, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες και τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολλές είναι οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα νησιά:

Χίος,

Ψαρά,

Σάμος,

Ικαρία,

Δωδεκάνησα,

Λασίθι,

Ηράκλειο

Σε κίτρινο συναγερμό η Αττική

Παράλληλα, πολλές είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε κατηγορία επιπέδου 3, μεταξύ των οποίων και η Αττική, η Εύβοια, τα νησιά του Ιονίου, οι Κυκλάδες και η Λέσβος.

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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