Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

Snapshot Τρίχρονο παιδί ιταλικής καταγωγής έπεσε από μπαλκόνι ύψους τριών μέτρων στην Αλόννησο και υπέστη τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου από τους γονείς του.

Το λιμενικό κινητοποιήθηκε και το παιδί διακομίστηκε με σκάφος στον Βόλο.

Στο λιμάνι του Βόλου το παιδί παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα τρίχρονο παιδί από την Αλόννησο, μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Το παιδάκι, ιταλικής καταγωγής, βρισκόταν με την οικογένειά του σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο νησί των Σποράδων, όταν την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, όπου φέρει τραύματα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το Λιμενικό για να διακομιστεί με το «Άξιον Εστί» στον Βόλο.

Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 4.30 το απόγευμα και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης