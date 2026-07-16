Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 16χρονος από στάση τραμ στον Πειραιά

Ο Βασίλε Ντένις (ον) Ρ. έχει ύψος 1.85 μ., είναι 105 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και μελί μάτια

Newsbomb

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 16χρονος από στάση τραμ στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 16χρονος, ο Βασίλε Ντένις, εξαφανίστηκε από τη στάση τραμ Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά στις 15 Ιουλίου.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.
  • Ο Βασίλε έχει ύψος 1,85 μ., βάρος 105 κιλά, καστανά μαλλιά και μελί μάτια.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε γαλαζοπράσινη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και γκρι αθλητικά παπούτσια "Adidas".
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Ένας ανήλικος 16 ετών εξαφανίστηκε από τον Πειραιά το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε σήμερα τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

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Πρόκειται για τον Βασίλε Ντένις, 16 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε από την στάση του τραμ Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά.

Ο Βασίλε Ντένις (ον) Ρ. έχει ύψος 1.85 μ., είναι 105 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και μελί μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλαζοπράσινη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και γκρί αθλητικά παπούτσια "Adidas".

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