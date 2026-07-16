Τραμπ: Ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας πολίτη από το Ιράν ως «πράξη καλής θελήσεως»

Η γυναίκα βρισκόταν υπό κράτηση στο Ιράν από τον Δεκέμβρη του 2024 κατηγορούμενη για «συνεργασία με εχθρικό κράτος»

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας πολίτη από το Ιράν ως «πράξη καλής θελήσεως»
AP/Julia Demaree Nikhinson
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία Αμερικανίδα πολίτης, κρατούμενη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024 με κατηγορίες για συνεργασία με εχθρικό κράτος, απελευθερώθηκε και επέστρεψε με ασφάλεια στις ΗΠΑ.
  • Η γυναίκα, Ντένα Καράρι, δραστηριοποιούνταν σε ανθρωπιστική οργάνωση που βοηθούσε παιδιά σε συνθήκες φτώχειας στο Ιράν.
  • Ο δικηγόρος της Καράρι ανέφερε ότι υπέστη ανακρίσεις και σωματική και ψυχολογική πίεση, χωρίς να έχει τεθεί υπό επίσημη κράτηση.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση ευχαρίστησε το Ιράν για την απελευθέρωση ως πράξη καλής θελήσεως.
  • Το Ιράν κατηγορείται από τη Δύση ότι κρατά ξένους πολίτες ως διαπραγματευτικά εργαλεία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.
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Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μία Αμερικανίδα πολίτης που κρατούνταν φυλακισμένη στο Ιράν, απελευθερώθηκε την Τετάρτη.

Η γυναίκα βρισκόταν υπό κράτηση από τον Δεκέμβρη του 2024 κατηγορούμενη για «συνεργασία με εχθρικό κράτος».

«Το Ιράν επέτρεψε σε Aμερικανίδα πολίτη, φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 υπό το καθεστώς του "κοιμισμένου" Τζο Μπάιντεν να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, και είναι καλά. Οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν!», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

Το Ιράν έχει φυλακίσει αρκετούς υπηκόους δυτικών κρατών, στους οποίους προσάπτεται κατά κανόνα κατασκοπεία. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη πως τους χρησιμοποιεί σαν διαπραγματευτικά χαρτιά σε διακρατικές συνομιλίες.

Τον Μάιο, Iρανός υπήκοος με καθεστώς μονίμου κατοίκου ΗΠΑ αφέθηκε ελεύθερος, αφού εξέτισε ποινή δεκαετούς κάθειρξης στο Ιράν, είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον.

Η γυναίκα συμμετείχε σε ανθρωπιστική οργάνωση

Λίγο αργότερα, δικηγόρος απάντησε στην ανάρτηση του Τραμπ, αναφέροντας ότι η γυναίκα που απελευθερώθηκε είναι η πελάτισσά του, Ντένα Καράρι.

Ο δικηγόρος Τζάρεντ Γκένσερ δήλωσε ότι η Καράρι, η οποία, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε κατηγορίες για συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπεία, βρίσκεται πλέον με ασφάλεια εκτός Ιράν και επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές αρχές είχαν στοχοποιήσει την Καράρι λόγω της δράσης της στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Children of Mehr Foundation, η οποία παρείχε βοήθεια σε παιδιά που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας στο Ιράν μέσω ιδιωτικών δωρεών.

Ο Γκένσερ ανέφερε ότι, ενώ βρισκόταν υπό καθεστώς περιορισμού εξόδου από τη χώρα, η Καράρι ανακρίθηκε δεκάδες φορές από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας και υπέστη, όπως υποστήριξε, σημαντική σωματική και ψυχολογική πίεση, χωρίς όμως να έχει τεθεί ποτέ υπό επίσημη κράτηση.

Ο δικηγόρος κάλεσε επίσης το Ιράν να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούνται άδικα, καθώς και όσους υπόκεινται σε περιορισμούς εξόδου και τους Ιρανούς πολιτικούς κρατούμενους.

Το Ιράν κρατά αρκετούς υπηκόους δυτικών χωρών και έχει κατηγορηθεί από κυβερνήσεις της Δύσης ότι χρησιμοποιεί τέτοιες υποθέσεις ως διαπραγματευτικά εργαλεία στις διεθνείς σχέσεις.

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