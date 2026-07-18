Εν αναμονή της απόφασης για τον άγριο ξυλοδαρμό φοιτητή από γνωστό τράπερ

Snapshot Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει σύντομα απόφαση για την αγωγή που κατέθεσε η οικογένεια του 23χρονου φοιτητή κατά γνωστού τράπερ και φίλου του για τον ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιανουαρίου 2024.

Ο φοιτητής υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ πριν ξεκινήσει μακρά αποκατάσταση.

Στην ποινική δίκη, οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση με αναστολή για βαριά σωματική βλάβη, με αναγνώριση ελαφρυντικού.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο φοιτητής προσέγγισε τον τράπερ λέγοντας «εσύ είσαι διάσημος», γεγονός που προκάλεσε την επίθεση με κουτουλιά και κλωτσιά στον φοιτητή.

Η αγωγή που εκκρεμεί αφορά το αστικό σκέλος της υπόθεσης και διεκδικεί αποζημίωση για τις βαρύτατες συνέπειες της επίθεσης στον φοιτητή. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία για να εκδοθεί η απόφαση βρίσκεται η αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο Φεβρουάριο η οικογένεια του 23χρονου φοιτητή από το Βόλο σε βάρος γνωστού τράπερ και του 24χρονου φίλου του, για τον άγριο ξυλοδαρμό που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση του αστικού δικαστηρίου αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα και αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, που δύο χρόνια πριν είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο.

Η αγωγή υποβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ο δικηγόρος της οικογένειας Παύλος Καρκάλης είπε στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» «περιμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση». Η οικογένεια του νεαρού διεκδικεί την αποκατάσταση για τις βαρύτατες συνέπειες που είχε η επίθεση στον 23χρονο, ο οποίος μετά το περιστατικό χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει μακρά πορεία αποκατάστασης. Ο νεαρός σήμερα είναι καλά, έχει ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια του, όμως οι στιγμές που βίωσε δεν πρόκειται να ξεχαστούν.

Η αγωγή που κατατέθηκε αποτελεί το αστικό σκέλος της υπόθεσης, μετά την ποινική διαδικασία. Στη δίκη που έγινε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επιβλήθηκε στους δύο κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή, κρίνοντάς τους ένοχους για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης- κατά μετατροπή της κατηγορίας από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), ενώ επιπλέον τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο 23χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του σε μπαρ της οδού Συγγρού, όταν αναγνωρίζοντας τον τράπερ τον πλησίασε και του απηύθυνε τη φράση «εσύ είσαι διάσημος». Τότε ο τράπερ, κατά το κατηγορητήριο, τον κάλεσε κοντά του και του απάντησε «τι είπες ρε, εγώ είμαι διάσημος», χτυπώντας τον αιφνιδιαστικά με το πρόσωπό του στο κεφάλι (κουτουλιά).

Ο φοιτητής τραντάχτηκε κάνοντας ένα με δυο βήματα πίσω και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ο 24χρονος φίλος του τράπερ τον κλώτσησε με δύναμη στον θώρακα, με συνέπεια ο παθών να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, χάνοντας για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

Σχεδόν ένα 24ωρο αργότερα, όταν οι φίλοι του ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιματώματα, για την αφαίρεση των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, στη συνέχεια, νοσηλεύθηκε στην ΜΕΘ, λαμβάνοντας εξιτήριο ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.