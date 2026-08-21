Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

Snapshot Ένας 86χρονος άνδρας έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του στο χωριό Χουλιαράδες στα Τζουμέρκα ενώ έκανε εργασίες.

Τον άνδρα βρήκε η σύζυγός του και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο χωριό Χουλιαράδες στα Τζουμέρκα, όταν ένας 86χρονος έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, στην οποία είχε ανέβει προκειμένου να κάνει εργασίες.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

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