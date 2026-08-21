Η Ελλάδα απαλλαγμένη από την πανώλη μικρών μηρυκαστικών-Τι ανακοίνωσε το υπουργείο

Snapshot Η Ελλάδα θα ανακτήσει το καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών (PPR-free country) από τις 18 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με απόφαση του WOAH.

Η επαναφορά του καθεστώτος βασίζεται στην επιτυχή εκρίζωση της νόσου και την αποτελεσματική διαχείριση των κρουσμάτων από τις ελληνικές κτηνιατρικές αρχές.

Η αντιμετώπιση της νόσου περιλάμβανε συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, συμπεριλαμβανομένων κτηνιατρικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και εθνικών εργαστηρίων.

Το καθεστώς είχε ανασταλεί τον Ιούλιο του 2024 μετά την εμφάνιση κρούσματος στην περιοχή της Θεσσαλίας και η επαναφορά του επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων εκρίζωσης.

Η απόφαση του WOAH επισημαίνει τη διαφάνεια, την επάρκεια και την επιστημονική τεκμηρίωση των ελληνικών αρχών στην προστασία της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφίας. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα ανακτά από τις 18 Αυγούστου 2026 το επίσημο καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών (PPR), μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH), ο οποίος αναγνώρισε την επιτυχή εκρίζωση της νόσου στη χώρα.

Η απόφαση ελήφθη μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τις ελληνικές κτηνιατρικές αρχές και αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της προσπάθειας που καταβλήθηκε για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την εξάλειψη των εστιών.

Η επίσημη ενημέρωση έφτασε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του WOAH, Dr Emmanuelle Soubeyran, έπειτα από την αξιολόγηση των στοιχείων που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στην Επιστημονική Επιτροπή για τις Ασθένειες των Ζώων του Οργανισμού.

Η Ελλάδα και πάλι «PPR-free country»

Σύμφωνα με τον WOAH, η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.7.7 του Κώδικα Υγείας Χερσαίων Ζώων, γεγονός που επέτρεψε την επαναφορά του επίσημα αναγνωρισμένου καθεστώτος «PPR-free country».

Η αποκατάσταση του καθεστώτος έχει ήδη καταχωριστεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του WOAH.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά του διεθνούς οργανισμού στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίστηκε τη νόσο. Ο WOAH κάνει ειδική μνεία στη διαφάνεια και την επάρκεια που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές τόσο στον εντοπισμό της πανώλης όσο και στη διαχείριση των εστιών, αλλά και στην επιτυχή αποκατάσταση του καθεστώτος της χώρας.

Η μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων

Το ΥΠΑΑΤ χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντική διεθνή αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε από ένα μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ιδιαίτερα μεταδοτικής νόσου συμμετείχαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο ΕΛΓΟ, ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΦΕΤ, οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι Κτηνιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.

Η αντιμετώπιση της νόσου έγινε μέσα από την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολύ σημαντική συμβολή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πώς είχε ανασταλεί το καθεστώς της Ελλάδας

Το επίσημο καθεστώς της χώρας είχε ανασταλεί μετά την εμφάνιση κρούσματος πανώλης μικρών μηρυκαστικών στο Καστράκι Καλαμπάκας στη Θεσσαλία.

Η αναστολή του καθεστώτος της Ελλάδας ως χώρας απαλλαγμένης από τη νόσο είχε τεθεί σε ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2024.

Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτημα για την αποκατάσταση του καθεστώτος. Το αίτημα εξετάστηκε από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του WOAH, η οποία αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τις ελληνικές κτηνιατρικές αρχές.

Η επαναφορά του καθεστώτος επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε και ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας στον τομέα της υγείας των ζώων.

«Σημαντική διεθνής αναγνώριση»

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, χαρακτήρισε την απόφαση του WOAH σημαντική διεθνή αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών.

Όπως δήλωσε, η Ελλάδα ανέκτησε το καθεστώς απαλλαγμένης χώρας και, κυρίως, ένας διεθνής επιστημονικός οργανισμός αναγνώρισε τη διαφάνεια, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές κτηνιατρικές αρχές στη διαχείριση των εστιών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια και επιστημονική επάρκεια σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια σοβαρότητα, με ενίσχυση της επιτήρησης και της βιοασφάλειας, καθώς η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της ελληνικής κτηνοτροφίας απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συνεργασία.

«Η μεγαλύτερη κτηνιατρική κινητοποίηση»

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής, Κατερίνα Μαρίνου, χαρακτήρισε την αποκατάσταση του καθεστώτος αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ιδιαίτερα απαιτητικής προσπάθειας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Στην προσπάθεια συμμετείχε και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των πληγεισών περιοχών σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΦΕΤ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ακόμη οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι Κτηνιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η κ. Μαρίνου υπογράμμισε ότι η εκρίζωση του ιού της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση οργάνωση της μεγαλύτερης κτηνιατρικής κινητοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Όπως σημείωσε, η αναγνώριση από τον WOAH επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν, αλλά και τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της επιτήρησης και της συνεργασίας για την προστασία της υγείας των ζώων και της ελληνικής κτηνοτροφίας.

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