Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή, σε Ρόδο, Κάρπαθο, Κω και Κάλυμνο

Snapshot Την Κυριακή 30 Αυγούστου ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) στις ΠΕ Ρόδου, Καρπάθου-Κάσου, Καλύμνου και Κω.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Πολίτες και επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας από τις 14:00 της Κυριακής έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η παραβίαση της απαγόρευσης επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Snapshot powered by AI

Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι την Κυριακή 30 Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις ΠΕ Ρόδου, Καρπάθου-Κάσου, Καλύμνου και Κω.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ πολίτες και επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Για τις περιοχές που προβλέπονται στη σχετική απόφαση θα ισχύσει επίσης απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

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