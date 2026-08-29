Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χάλκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης που καταγράφηκε στις 15:32, εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.

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