Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χάλκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης που καταγράφηκε στις 15:32, εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.

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