Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα
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- Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη το μεσημέρι του Σαββάτου.
- Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χάλκη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης που καταγράφηκε στις 15:32, εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.
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