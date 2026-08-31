Χανιά: Εγκλωβισμένοι 183 επιβάτες σε αεροσκάφος προς Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος

Χάος και τραυματισμοί σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων, το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια πτήσης προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, 183 επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι για περίπου πέντε ώρες στο αεροσκάφος της Boeing 737, καθώς εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα στην απογείωση. Η πτήση ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 16:40, ωστόσο ο πιλότος που διαπίστωσε το πρόβλημα κατά την τροχοδρόμηση, αποφάσισε να επιστρέψει στη θέση στάθμευσης, ώστε να ελεγχθεί από τεχνικούς.

Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες, με τους επιβάτες να μένουν μέσα στο αεροσκάφος Μάλιστα, όταν επιχείρησε να πραγματοποιηθεί και πάλι απογείωση, παρουσιάστηκε νέα ένδειξη προβλήματος, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει κι άλλο η πτήση.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ Χανίων, ορισμένοι επιβάτες που ζήτησαν νερό, χρειάστηκε να το πληρώσουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και αντιδράσεις. Ορισμένοι επιβάτες ζήτησαν να κατέβουν και δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, με μία γυναίκα να λιποθυμά και άλλη μία να παθαίνει κρίση πανικού.

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία και τελικά 25 από τους επιβάτες έφυγαν από το αεροσκάφος. Μάλιστα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι όταν ανέβαινε στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο ΕΚΑΒ για να την παραλάβει.

Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικώς από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» στις 21:50, με περίπου πέντε ώρες καθυστέρηση, για τη Θεσσαλονίκη.

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