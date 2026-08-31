Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη και η Κάρπαθος - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη και η Κάρπαθος - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου) και η Κάρπαθος βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (επίπεδο 4).
  • Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιείται πλήρως για την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών πιθανών πυρκαγιών.
  • Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
  • Δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων πιθανών καταστροφών.
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Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα η Κρήτη και η Κάρπαθος, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιάς (κατηγορία επιπέδου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε Red Code βρίσκονται:

  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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