Κέρκυρα: Επείγουσα διακομιδή 12χρονου στην Ηγουμενίτσα
Το παιδί έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης
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Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε διακομιδή 12χρονου από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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