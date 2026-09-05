Κέρκυρα: Επείγουσα διακομιδή 12χρονου στην Ηγουμενίτσα

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε διακομιδή 12χρονου από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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