Τανάγρα: Η πορεία της μοιραίας πτήσης του Phantom - Δείτε το βίντεο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Την πορεία της μοιραίας πτήσης του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, καταγράφει ο φακός του Newsbomb. Δυστυχώς οι δύο πιλότοι ανασύρθηκαν νεκροί.

Το μαχητικό πετούσε σε χαμηλό ύψος, τη στιγμή που υπήρχαν ισχυρές ριπές αέρα.

Για λόγους που θα διερευνηθούν, οι πιλότοι έχασαν τον έλεγχο και το αεροσκάφος προσέκρουσε αρχικά σε σημείο 9 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο και δίπλα σε ένα εργοστάσιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα θραύσματα τραυματίστηκαν δύο πολίτες.

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