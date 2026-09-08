Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα 

Δημήτρης Δρίζος, Αρθρογράφος

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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Επέστρεψε ο Σεπτέμβρης, επέστρεψε και η κίνηση και τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής.

Κίνηση εντοπίζεται Ιδιαίτερα στην Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Ταυτόχρονα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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