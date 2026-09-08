Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Εσωτερική Περιφερειακή

Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Εσωτερική Περιφερειακή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τετάρτη 09/09, από τις 23:00 έως τις 05:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Κ5 και Κ6 και στα δύο ρεύματα πορείας.
  • Η κυκλοφορία προς ανατολικά θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και διαμέσου του κέντρου της πόλης, με κατεύθυνση ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού.
  • Η είσοδος στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό προς ανατολικά από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων θα απαγορεύεται.
  • Η κυκλοφορία προς δυτικά θα εκτρέπεται από τον κόμβο Κ6 μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
  • Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τη σήμανση για αποφυγή ατυχημάτων και συμφόρησης.
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Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων) θα εφαρμοστεί την Τετάρτη (09/09/2026), κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και, με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση, μέσω του κέντρου της πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται στο κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, με κατεύθυνση προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και στη συνέχεια θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Τροχαία ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

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