«Έκρηξη» στις πωλήσεις έτοιμου φαγητού - Προορισμοί γρήγορης εστίασης τα σούπερ μάρκετ

Διπλασιάστηκε σε μία δεκαετία η προτίμηση των Ελλήνων στα έτοιμα γεύματα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

«Έκρηξη» στις πωλήσεις έτοιμου φαγητού - Προορισμοί γρήγορης εστίασης τα σούπερ μάρκετ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε στο 29% το 2026 από 16% το 2016.
  • Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 770 ευρώ, με κύριο λόγο την έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα.
  • Η αγορά έτοιμου φαγητού παρουσιάζει ετήσια αύξηση 3%, επηρεαζόμενη από δημογραφικές αλλαγές και νέες διατροφικές τάσεις.
  • Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο -0,15% τον Αύγουστο 2026, αλλά υπάρχει κίνδυνος νέων ανατιμήσεων μετά τον Οκτώβριο λόγω γεωπολιτικών και ενεργειακών πιέσεων.
  • Παρά την αύξηση των έτοιμων γευμάτων, το σπιτικό φαγητό παραμένει προτιμώμενο από την πλειοψηφία, με το 39% να μην αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό.
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Το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, προσφέροντας λύσεις στους γρήγορους ρυθμούς ζωής και την έλλειψη χρόνου. Την ίδια στιγμή, τα σούπερ μάρκετ εξελίσσονται σε βασικούς παίκτες της αγοράς, μετατρέποντας τα καταστήματά τους σε υβριδικούς χώρους λιανικής και άμεσης κατανάλωσης, με τον συνολικό τζίρο του κλάδου να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, φτάνοντας το 29% το 2026 από 16% το 2016. Παράλληλα, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών διαμορφώνεται στα 770 ευρώ (περίπου 14,79 ευρώ την εβδομάδα). Ο βασικότερος λόγος αυτής της στροφής είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων, ενώ ένα 19% θεωρεί ασύμφορο το μαγείρεμα για λίγα άτομα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), Απόστολος Πεταλάς, τόνισε ότι η αγορά εμφανίζει ετήσια αύξηση 3%. Όπως εξήγησε, η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από δημογραφικές αλλαγές, τις νέες τάσεις διατροφής (wellness, vegan, υψηλή πρωτεΐνη) και την εξάπλωση του quick commerce μέσω πλατφορμών όπως η Wolt και το efood.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της κατηγορίας συνδυάζεται με τη γενικότερη αποκλιμάκωση των τιμών. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο -0,15% τον Αύγουστο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, χάρη στη συγκράτηση των τιμών από τη βιομηχανία, την ομαλοποίηση σε κρέατα, φρούτα και λαχανικά, καθώς και τη σχετική συμφωνία με την κυβέρνηση. Ωστόσο, ο κ. Πεταλάς προειδοποίησε ότι εάν οι γεωπολιτικές πιέσεις και τα κόστη ενέργειας ή συσκευασίας δεν εκτονωθούν, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις μετά τον Οκτώβριο.

Παρά τη μεγάλη διείσδυση του έτοιμου φαγητού, το σπιτικό γεύμα διατηρεί τα πρωτεία, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να το θεωρεί ανώτερο σε γεύση και υγεία. Τα έτοιμα γεύματα λειτουργούν κυρίως συμπληρωματικά, με το 39% των πολιτών να μην αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, επιβεβαιώνοντας ότι η παράδοση της κουζίνας παραμένει ισχυρή.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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