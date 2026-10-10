Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή στην Γραμμή 3

Snapshot Από 11 έως 15 και 18 έως 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό.

Η κυκλοφορία των συρμών θα περιορίζεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» κατά τις νυχτερινές ώρες εργασιών.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι και οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον σταθμό Χαλάνδρι.

Ο ΟΑΣΑ θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 μεταξύ των σταθμών Αμπελόκηποι και Χαλάνδρι για την εξυπηρέτηση των κλειστών σταθμών τις ώρες των εργασιών.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ20 θα πραγματοποιεί στάσεις σε όλους τους σταθμούς που κλείνουν νωρίτερα και θα λειτουργεί Κυριακή έως Πέμπτη από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:12,

προς στις 21:12, από Πανόρμου προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:42

προς ΣΤΙΣ 21:42 από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:44

προς ΣΤΙΣ 21:44 από Εθνική Άμυνα προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:47

προς ΣΤΙΣ 21:47 από Χολαργό προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:48

προς ΣΤΙΣ 21:48 από Νομισματοκοπείο προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:50

προς ΣΤΙΣ 21:50 από Αγία Παρασκευή προς Δουκίσσης Πλακεντίας ΣΤΙΣ 21:52

προς ΣΤΙΣ 21:52 από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,

προς στις 21:30, από Αγία Παρασκευή προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:33

προς ΣΤΙΣ 21:33 από Νομισματοκοπείο προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:35

προς ΣΤΙΣ 21:35 από Χολαργό προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:36

προς ΣΤΙΣ 21:36 από Εθνική Άμυνα προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:38

προς ΣΤΙΣ 21:38 από Κατεχάκη προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:40

προς ΣΤΙΣ 21:40 από Πανόρμου προς Δημοτικό Θέατρο ΣΤΙΣ 21:42

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Χαλάνδρι. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο στις 22:20, 22:56 και 23:32 από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρι. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι).