Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική

Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα μετά από επιχείρηση στη Γλυφάδα τη Δευτέρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τρία μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που έκλεβαν οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική.
  • Οι δράστες παρακολουθούσαν πελάτες τραπεζών, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά των αυτοκινήτων τους και έκλεβαν χρήματα όταν οι οδηγοί σταματούσαν για να αλλάξουν λάστιχο.
  • Η σπείρα λειτουργούσε ως «εγκληματικός τουρισμός», μετακινούμενη σε διάφορες χώρες με πλαστά έγγραφα και χρησιμοποιώντας βραχυχρόνιες μισθώσεις για να καλύπτει τα ίχνη της.
  • Εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές και δύο απόπειρες από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ δύο βασικοί συλληφθέντες είχαν παρελθόν σε παρόμοια αδικήματα σε άλλες χώρες.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και άλλες παραβάσεις, με τις αρχές να εξετάζουν συνδέσεις με επιπλέον περιστατικά.
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Τέλος στη δράση μιας επικίνδυνης διεθνoύς εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας λήστευαν ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας την παγίδα του σκασμένου ελαστικού, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, η οποία υπάγεται στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν δύο αλλοδαπούς εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα, ενώ στα χέρια των αρχών κατέληξε και ένας τρίτος συνεργός τους. Η επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας εξελίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή της Γλυφάδας, κόβοντας τον δρόμο σε μια σπείρα που είχε απλώσει τα δίχτυα της σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Η παγίδα έξω από τα τραπεζικά καταστήματα

Ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν οι δράστες ήταν άκρως μεθοδικός και βασιζόταν σε ακριβείς ρόλους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, τα μέλη του κυκλώματος έστηναν καρτέρι έξω από υποκαταστήματα τραπεζών. Παρατηρούσαν διακριτικά την κίνηση στα γκισέ και στα ΑΤΜ. Μόλις εντόπιζαν πελάτες που έκαναν αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών, έθεταν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Προτού το θύμα προλάβει να απομακρυνθεί, πλησίαζαν το σταθμευμένο όχημά του και προκαλούσαν φθορά σε ένα από τα ελαστικά. Στη συνέχεια ακολουθούσαν το αυτοκίνητο διακριτικά, περιμένοντας τη στιγμή που ο οδηγός θα αντιλαμβανόταν το πρόβλημα και θα αναγκαζόταν να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Τότε ακριβώς εμφανιζόταν το πρώτο μέλος. Με απόλυτη ευγένεια προσφερόταν να βοηθήσει στην αλλαγή του τροχού, κρατώντας απασχολημένο το θύμα με διάφορες υποδείξεις. Την ίδια ώρα, ο συνεργός του πλησίαζε αθόρυβα από την αντίθετη πλευρά του οχήματος, άνοιγε την πόρτα και άρπαζε την τσάντα με τα χρήματα. Οι δε οδηγοί σπάνια καταλάβαιναν τι είχε συμβεί πριν οι δράστες εξαφανιστούν οριστικά.

Διεθνής «εγκληματικός τουρισμός» με καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Οι έρευνες έδειξαν πως οι κατηγορούμενοι δεν ήταν τυχαίοι διαρρήκτες. Είχαν συγκροτήσει έναν διασυνοριακό πυρήνα που λειτουργούσε στο πλαίσιο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού», μετακινούμενοι τακτικά από κράτος σε κράτος αποκλειστικά για να πραγματοποιούν χτυπήματα. Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, άλλαζαν συνεχώς ταυτότητες. Χρησιμοποιούσαν άριστα παραποιημένα έγγραφα τόσο για να κινούνται χωρίς περιορισμούς, όσο και για να νοικιάζουν αυτοκίνητα και διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποφεύγοντας κάθε επίσημη καταγραφή.

Στο διαμέρισμα όπου διέμεναν προσωρινά, αλλά και στις σωματικές έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πλήθος τραπεζικών καρτών και πολλά κοσμήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες, οι οποίες έλαβαν χώρα από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026.

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Το ευρωπαϊκό ποινικό παρελθόν

Η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αστυνομικές αρχές άλλων κρατών αποκάλυψε ότι οι δύο βασικοί συλληφθέντες είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη στο εξωτερικό για πανομοιότυπες πράξεις. Μάλιστα, σε βάρος του ενός εκκρεμούσε ήδη διωκτικό έγγραφο από τις ισπανικές αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν η σπείρα συνδέεται και με άλλα παρόμοια περιστατικά που καταγράφηκαν στην Αττική.

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